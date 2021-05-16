Sokağa çıkma yasağına uymayan 17 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yasağı ihlal eden 17 kişi ile yasal emirlere uymayan işletmeciler ve kişiler hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, denetimler sonucu; dün ve bu sabah toplam 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin saat 21.00’de kapatması gerekirken saat 22.00’ye kadar açık bulunduğu, 1 minibüs şoförünün aracının kapasitesinin yüzde ellisinden fazla yolcu taşımaması gerekirken, yüzde ellisinden fazla yolcu taşıdığı,12 kişinin ise eğlence maksatlı tekne turu düzenleyerek, yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.