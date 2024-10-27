Skandal olayda tutuklu sayısı arttı

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde, 20 günlük bebeğin yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında bir sağlık çalışanı daha tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı beşe yükseldi.
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