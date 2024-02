Skandal İddialar

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP’li eski bakan Kemal Dürüst, “sahtekarlık ve dolandırmak” kastı ile ilk tespitlere göre 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL’yi temin ettiği açıklandı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) “sahte diploma soruşturması” olarak anılan sürecin, bir “para aklama” soruşturmasına döndüğü ortaya çıktı…Mali Polis, “Sahte Banka Ödemesi Düzenlenmesi Tahrik Etme”, “Suç Gelirini Aklama”, “Şirket Direktörleri Tarafından Yapılan Hırsızlık”, “Müstehdem Tarafından Sirkat”, “Sahte Belge Düzenleme”, “Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme”, “Sahtekarlıkla Para Temini ve Benzeri” suçları üzerine genişlettiği soruşturma kapsamında, KSTU’nun Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP’li eski bakan Kemal Dürüst’ü tutuklayarak mahkemeye çıkarttı.Polis, Kemal Dürüst’ün “Sahtekarlık ve dolandırmak” kastı ile ilk tespitlere göre 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL’yi temin ettiğini açıkladı.Mahkemede konuşan polisin “sahtekarlıkla temin edilen para miktarının artacağı aşikardır” sözleri, olayın vahametini adeta gözler önüne serdi. Sahte faturalar ve yüz binlerce liranın konuşulduğu mahkemede, Dürüst tarafından kullanılan faturalardan bazılarının kızı ve oğluna ait HAOS Hayvancılık ve Zirai LTD adına olması, soruşturmanın farklı boyutlarda ilerleyeceğine işaret ediyor… Polis, Dürüst’ün “suç ortakları” olup olmadığının araştırılacağını açıkladı… Kemal Dürüst’ün, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.Mahkemede, soruşturmanın detaylarını aktaran polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) tarafından mal ve hizmet alımı olmamasına rağmen üniversite tarafından ödemesi yapılan sahte faturalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Alayköy’de faaliyet gösteren ALUSER Trading LTD. isimli şirketin çalıştırıcısının 20 Şubat tarihinde tutuklandığını anımsattı. Polis, ALUSER Trading LTD. isimli şirketin çalıştırıcısının cep telefonunda bulunan internet bankacılığının incelendiğini ve KSTÜ tarafından 23 Ocak 2024 tarihinde şirketin hesabına 77 bin TL gönderildiğini, bu paranın 60 bin TL’sinin ise 24 Ocak 2024 tarihinde zanlı Kemal Dürüst’ün hesabına sevk edildiğinin tespit edildiğini anlattı.ŞİMDİLİK TESPİT EDİLEN RAKAM 1 MİLYON TL’YE YAKINPolis, soruşturma kapsamında KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olan zanlı Kemal Dürüst’ün “Sahtekarlık ve dolandırmak” kastı ile ilk tespitlere göre 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL’yi temin ettiğini aktardı.KIZI VE OĞLUNA AİT ŞİRKET DE GÜNDEMDEYine yürütülen soruşturma neticesinde 19 adet sahte faturanın 3 adetinin, Kemal Dürüst’ün kızı ve oğluna ait HAOS Hayvancılık ve Zirai LTD’e ait olduğunu aktaran polis, söz konusu şirketin, üniversiteye hiçbir hizmet vermeden düzenlenen 34 adet sahte fatura ile 165 bin TL’yi sahtekarlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini aktardı. Soruşturma kapsamında Kemal Dürüst’ün Perşembe günü tutuklandığını aktaran polis, zanlının cep telefonu, evindeki çok sayıda evrak ve aracında bulunan ALUSER isimli şirkete ait teklif formu ve şirket adına yazılmış 2 adet çek yapığı fotokopisinin emare olarak alındığını aktardı.Polis, “sahtekarlıkla temin edilen para miktarının artacağının aşikar” olduğunu söyledi. Kemal Dürüst’ün suç ortaklarının olup olmadığının araştırılacağını belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlı Kemal Dürüst’ün 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.‘Sahte diploma’ soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Bakanlığı Müdürü, Eski Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’ün eşi Meray Dürüst’ün 4 yıllık bölümü 2 yılda tamamladığı ve sınavlara girmiş gibi notlarının değiştirilerek mezun edildiği ortaya çıktı. Polis, zanlının aldığı diplomayı müdür olarak çalıştığı Çalışma Bakanlığı’na barem artışı almak için sunduğunu açıkladıKıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen ‘Sahte diploma’ soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü, Eski Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’ün eşi Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.Polis, Meray Dürüst’ün 4 yıllık bölümü 2 yılda tamamladığını ve sınavlara girmiş gibi notlarının değiştirilerek mezun edildiğini açıkladı.Polis, zanlının aldığı diplomayı Millî Eğitim Bakanlığı’na verip, onaylattığını da belirtti, zanlının “FF” olan; yani, geçersiz ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit ettiklerini kaydetti.Zanlının avukatı, müvekkilinin kendisiyle ilgili okulun sistemine girilen ders notları ve kayıtlarla ilgili bilgisi olmadığını öne sürdü.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.Mahkemede soruşturmaya ilişkin detaylar aktaran Mali Polis, zanlı Meray Dürüst’ün, “Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme” ve “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını söyledi.Polis, zanlının 25 Eylül 2019 tarihinde okulun 4 yıllık Psikoloji Bölümü’ne kayıt olduğunu, ilk 2 yıl derslere girdiğini ve sınavlara girdiğini ancak son 2 yıl okula devam etmediği halde derslere ve sınavlara girmiş gibi işlem yapıldığını açıkladı.Polis, zanlının derslere girdiği 2 yıl süresince aldığı geçersiz notların da geçerli hale getirildiğini ve zanlıya 4 yerine 3 yılda diploma verildiğini söyledi.Polis, zanlının aldığı diplomayı Millî Eğitim Bakanlığı’na verip, onaylattıktan sonra müdür olarak çalıştığı Çalışma Bakanlığı’na barem artışı almak için sunduğunu açıkladı.Polis, Personel Dairesinin zanlının konumundan ve bareminin yeterli olmasından dolayı barem artışı vermediğini açıkladı.Polis, zanlının diplomayla ilgili izahat istendiğini; yaz okula gittiğini, üstten ders aldığını söylediğini ancak yapılan soruşturma sonucu doğruyu söylemediğinin belirlendiğini söyledi.Soruşturma kapsamında 9 ifade aldıklarını kaydeden polis, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili’nin eşi Kemal Dürüst olduğunu ayrıca akrabalarının da aynı üniversitede çalıştığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Polis memuru, savcı Hasan Boşnak’ın sorularını da yanıtladı.Polis, savcının sorusu üzerine üniversitenin kayıtlarının incelendiğini, zanlının “FF” olan; yani, geçersiz ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit ettiklerini söyledi.Polis, bir başka soru üzerine ise sahte diplomada mesele ile ilgili tutuklanıp, daha sonra teminata bağlanan üniversitenin rektörünün imzasının olduğunu belirtti.Polis, ayrıca diplomada imzası olan diğer şahıslarla ilgili de soruşturma başlattıklarını açıkladı.Polisin ardından söz alan zanlının avukatı, müvekkilinin kendisiyle ilgili okulun sistemine girilen ders notları ve kayıtlarla ilgili bilgisi olmadığını öne sürdü.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.