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Sitenin kira bedellerini cebine indirdi

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Sitenin kira bedellerini cebine indirdi

Tahsil ettiği kiralardan elde ettiği 37 bin 500 TL’yi zimmetine geçiren kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de 4 Kasım 2019 ile 1 Temmuz 20020 tarihleri arasında, bir sitedeki dairelere ait kira bedeli olan 37 bin 500 TL nakit parayı tahsil eden A.S.’nin (E-43) parayı mal sahiplerine teslim etmediği, tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

TAKI HIRSIZLIĞI NEDENİYLE TUTUKLANDI

Öte yandan, Gazimağusa’da misafir olduğu evden takı çalan kişi de tutuklandı.

21 Eylül’de saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda R.H.(K-38) misafir olarak gittiği evden gümüş kolye, küpe ve kolye ucunu çaldı.

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