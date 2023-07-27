Sırt çantasından uyuşturucu çıktı

Gazimağusa’da askeri yasak bölgeyi ihlal eden Çek Cumhuriyeti vatandaşının sırt çantasında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

Gazimağusa’da askeri yasak bölgeyi ihlal eden Çek Cumhuriyeti vatandaşı S.K.’nın sırt çantasında 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Zanlı, dün sabah mahkemeye çıkarılarak, aleyhine 2 günlük tutukluluk emri alındı.

Mahkemeye meselenin olgularını narkotik polisi İbrahim Gökova, zanlıyı 25 Temmuz’da Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nden teslim aldığını ifade etti. Gökova, zanlının sırt çantasında yaptığı kontrolde, bulduğu 200 miligram ağırlığında, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye el koyduğunu anlattı.

Gökova, mahkemeden, tahkikatını tamamlayabilmek için zanlı aleyhine tutukluluk emri istedi. Yargıç Nuray Nejdet, talebi uygun bularak zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.