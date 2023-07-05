banner913
banner932
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
15 0
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
44 0
 
Sabahattin İsmail'e ilk ve son cevabım
Sabahattin İsmail'e ilk ve son cevabım
48 0
Merit’te Karadeniz rüzgarı esti
Merit’te Karadeniz rüzgarı esti
58 0
BİLİMFEST Kıbrıs, 10 Temmuz’da Başlıyor
BİLİMFEST Kıbrıs, 10 Temmuz’da Başlıyor
97 0
Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
16 0
YDÜ, dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200 arasında
YDÜ, dünya genç üniversiteler sıralamasında ilk 200 arasında
21 0
banner964

Sınırüstü’nde 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

banner476

banner825
Sınırüstü’nde 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı
banner960
Sınırüstü’nde meydana gelen iş kazasında 3,5 metre yükseklikten düşen 59 yaşındaki Ramadan Emirhan yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ramadan Emirhan (E-59) çalıştığı inşaatın tavan kısmını suladığı sırada, ayağının kayması sonucu yaklaşık 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Emirhan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Dahiliye servisinde müşahede altına alındı.

Ulukışla’da yangın

Ulukışla ağıllar bölgesinde, Mikail Cankurt’a ait ağılın yan tarafında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, 42 rulo arpa sanosu ve 40 rulo kalem balyası yandı.
Dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.