Sınırüstü’nde 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Sınırüstü’nde meydana gelen iş kazasında 3,5 metre yükseklikten düşen 59 yaşındaki Ramadan Emirhan yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ramadan Emirhan (E-59) çalıştığı inşaatın tavan kısmını suladığı sırada, ayağının kayması sonucu yaklaşık 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Emirhan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Dahiliye servisinde müşahede altına alındı.



Ulukışla’da yangın



Ulukışla ağıllar bölgesinde, Mikail Cankurt’a ait ağılın yan tarafında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, 42 rulo arpa sanosu ve 40 rulo kalem balyası yandı.

Dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

