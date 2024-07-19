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Sınırda kokain ile yakalandı

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Metehan’dan Kuzey’e yaya olarak geçen Havakan Müsbah’ın üzerinde 20 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, ifadesinde uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan satmak amacıyla bin 500 Euro’ya aldığını söyledi

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Sınırda kokain ile yakalandı
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Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda önceki gün saat 19.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden gelip yaya olarak KKTC’ye geçiş yapmak isteyen 53 yaşındaki Havakan Müsbah’ın üzerinde arama yapıldı.
Aramada, Havakan Müsbah’ın tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı.
Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru, zanlının uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan tutuklandığını söyledi.
Polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen zanlının aracının durdurularak, arama yapıldığını söyledi.
Polis, zanlının aracında ve üzerinde arama yapıldığını; yapılan aramada pantolonunun cebinde 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının tutuklandığını, uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydetti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan aranan bir şahıstan satmak amacıyla bin 500 euroya aldığını söylediğini aktardı.
Soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, zanlının ifadesinin araştırılacağını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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