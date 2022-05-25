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Sınır operasyonunda yarım kilo uyuşturucu

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Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen Asil Kocaoğlan’ın aracında yapılan aramada; 35 gram kokain ve 500 gram hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

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Sınır operasyonunda yarım kilo uyuşturucu
 
Lefkoşa'da yapılan sınır operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan zanlı Asil Kocaoğlan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, 20 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.20’de düzenlenen operasyonda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen zanlı Asil Kocaoğlan’ın kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir hassas terazi bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, aranan bir kişi olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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