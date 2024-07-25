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Sınır dışı edildi, kaçak yollarla yine geldi

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Vahim zarar suçundan hapis yatan ve 15 Mart 2021 tarihinde hakkında ihraç emri çıkarılan Pakistan vatandaşı Ruhksar Shabiar, yasa dışı yollardan ülkeye geri geldi

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Sınır dışı edildi, kaçak yollarla yine geldi
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Hakkında ihraç emri olmasına rağmen yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Ruhksar Shabiar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 29 Aralık 2022 tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde Girne’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Girne’de tespit edildiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının vahim zarar suçundan hapis yattığını, 15 Mart 2021 tarihinde hakkında ihraç emri çıkarıldığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Pakistan vatandaşı olduğunu ve hakkında ihraç emri bulunduğunu belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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