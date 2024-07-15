Silver Beach mevkiinde ölü bulunan kadının kimliği belirlendi

Yeniboğaziçi’nde dün 12.00 sıralarında Silver Beach mevkiinde, deniz kıyısındaki kayalıklar arasında suda bulunan cansız kadın bedeninin Gazimağusa’da sakin 45 yaşındaki kadın Güldeniz Özel’e ait olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Özel üzerinde yapılan otopside ölüm sebebinin “Künt kafa travması, beyin kanaması, suda boğulma, asfiksi” olduğu belirtildi.
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