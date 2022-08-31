Şiltenin altından tabanca çıktı

Lefkoşa'da, sorumluluğunda bulunan iş yeri yatakhanesinde şiltenin altında tabanca ve şarjörü ile 8 adet canlı mermi bulunduran İsrafil Felek tutuklandı





Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün 43 yaşındaki İsrafil Felek’in iş yerinde yapılan aramada bir adet tabanca ve şarjörü ile 8 adet canlı mermi bulundu. Olayın ardından tutuklanan

İsrafil Felek mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı İsrafil Felek’in Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29.08.2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Şht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve Lefkoşa’da sakin 43 yaşındaki İsrafil Felek’in sorumluluğunda bulunan Rex Oto isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada konu işyerinin yatakhanesi içerisinde İsrafil Felek’in yatmakta olduğu yatağın şiltesi altında 1 adet siyah renk Browning marka tabanca ve üzerinde takılı vaziyetteki şarjörü, içerisinde 8 adet 9mm çapında mermiler bulunduğunu ve adı edilenin suçüstü tutuklandığını anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, tabancaya balistik inceleme yapılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

