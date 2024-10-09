Silahlı saldırıya 10 yıl hapis

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan'ı evinde kurşunlayan sanık Kamil Sezgin 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Girne Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, Girne’de İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’a 4 el ateş ederek, yaralayan sanık Kamil Sezgin aleyhindeki karar açıklandı.

Yargıç, 31 Ocak 2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” suçlarından yargılandığını belirtti. Yargıç, sanık Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yatan Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ve Mehmet Akacan’ın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını ve ağır şekilde yaralandığının altını çizdi.

Yargıç, bu tür suçların ciddi suçlar olup, kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğine vurgu yaparak bu tür suçlara hoşgörüyle bakılamayacağının Yargıtay kararlarında da yer aldığını ifade etti.

Yargıç, sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan heyet olarak kamu menfaatini de göz önünde bulundurduktan sonra 10 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.