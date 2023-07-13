Silahlı saldırgana iki gün tutukluluk

Girne’de hukuk bürosu içerisinde Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırıda bulunan zanlı Yiğit Balaç dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede, zanlı Yiğit Balaç’ın iki gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.
Girne’de faaliyet gösteren Seyhan Yıldırım’a ait hukuk bürosuna giden Yiğit Balaç, açtığı ateş sonucu Seyhan Yıldırım’ı sol ayağının diz altından yaralanmıştı.
Saldırının ardından kaçan Yiğit Balaç, polis tarafından Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklanmıştı.
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