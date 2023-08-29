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Silahları kime getirdiği araştırılıyor

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Akdeniz köyünde bir mandıradaki TIR dorsesindeki hayvan yemlerinin içerisinde 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi bulunan 38 yaşındaki Fatih Ağıca’nın silahları kime getirdiği araştırılıyor

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Silahları kime getirdiği araştırılıyor
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Girne’de meydana gelen ateşli silah ve patlayıcı madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan 38 yaşındaki Fatih Ağıca dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada Girne Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.
Polis memuru, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Akdeniz köyünde bir mandırada park halinde bulunan TM 249 plakalı TIR’da yapılan aramada dorse kısmında hayvan yemlerinin içerisinde bir adet 7.65 mm Glock marka, 2 adet 9 mm Astra marka toplam 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.
Polis, TIR sürücüsü olan zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti. Bulunan silahların Balistik İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklandıktan sonra karakolda sorgulandığı süre zarfında 4 numaranın sürekli olarak WhatsApp’tan kendisini arandığını belirtti.
Polis, zanlıyı sürekli arayan 4 numaradan bir tanesinin Güney Kıbrıs Rum hattına ait olduğunu açıkladı. Zanlının başka suç ortaklarının olabileceğini, silahları kime getirdiğinin araştırıldığını belirten polis, serbest kalması halinde soruşturmayı olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getirdi. Polis memuru, balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini, cep telefonu dökümlerinin alınarak inceleneceğini ifade ederek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.
 
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