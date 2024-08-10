Silahla yakalanan zanlılar terör örgütü mensubu çıktı

İngiliz Üsleri bölgesinden üzerlerinde tabanca ve mermilerle Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaparken yakalanan 41 yaşındaki Nesim Çiftçi ve 20 yaşındaki Adnan Muhammed’in terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. İki zanlı cezaevine gönderildi

Güvercinlik köyünde 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 'Dikenli Tel Operasyonu'nda askeri yasak bölgeden güneyden kuzeye geçmeye çalışan 41 yaşındaki Nesim Çiftçi ve 20 yaşındaki Adnan Muhammed, polis tarafından Güvercinlik ilkokulunda yakalanmıştı.

Söz konusu şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ile toplam 24 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirilmişti.

Zanlılar teminat talebiyle dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis, zanlıların 6 Ağustos tarihinde İngiliz Üsleri bölgesinden yasa dışı yollarla yürüyerek giriş yaptıklarını, Güvercinlik köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda polisin “Dur” emrine uymayarak kaçmaya çalıştıkları esnada tutuklandıklarını söyledi.

TABANCALAR BELLERİNDEYDİ…

Soruşturmayı yürüten Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada tabancaların bellerinde şarjörlerin de mermi takılı olduğunu kaydetti.

Zanlı Nesim Çiftçi’nin tabancasının şarjöründe takılı 10 mermi , cebinde de 14 canlı mermi tespit edildiğini kaydetti.

Zanlılar Nesim Çiftçi ve Adnan Muhammed’in Kıbrıs’ın güneyinde kampta yaşadıklarını söyleyen polis, zanlı Çiftçi’nin 2006 yılında KKTC’den ihraç edildiğini her iki zanlının da ülkede yasal statüsü olmadığını kaydetti cezaevi talebinde bulundu. Zanlıların avukatı İbrahim Demirtaş zanlılardan gönüllü ifade alınıp alınmadığını sorguladı.

Polis, zanlıların terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yargıç, zanlıların 2 ayı geçmemek şartıyla cezaevine gönderilmesine emir verdi.