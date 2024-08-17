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Silahla yakalanan zanlı serbest kaldı

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Lefkoşa’da motosikletinde tabanca ve mermilerle yakalanan Ahmet Öncel Oraç, teminatla serbest kaldı

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Silahla yakalanan zanlı serbest kaldı
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Lefkoşa’da meydana gelen "kanunsuz ateşli silah ve kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu" suçlarından tutuklanan Ahmet Öncel Oraç teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13.08.2024 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Örek Caddesi üzerinde zanlının yönetimindeki motosiklette yapılan aramada konu motosikletin arkasındaki box içerisinde 1 adet seri numarası tespit edilemeyen 9 mm çapında tabanca ve 4 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve suçunu itiraf eder nitelikte ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten kaydeden polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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