Silahla tehdit zanlıları serbest kaldı

Değirmenlik’te bir kişiyi silahla tehdit ederek mülkünü üstlerine geçirmeye çalışan zanlılar teminata bağlandı

Değirmenlik Ağıllar Bölgesi'nde meydana gelen şiddet tehdidi ve polise ses örneği vermeme suçlarından tutuklanan İbrahim Arpaz ile Cemal Köprülü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Silahlı tehdit ile ilgili iddialarla ilgili ise kanıt bulunamadığı belirtildi.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis, zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, İbrahim Arpaz ve Cemal Köprülü’nün Değirmenlik Ağıllar bölgesinde bulunan E.K.’ye ait büyükbaş hayvan mandırasını yasa dışı bir şekilde üzerlerine almak maksadı şiddet tehdidinde bulunduklarını söyledi.

Polis, şikayetin 1 Ekim 2024’te yapıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 4 Ekim’de mahkemeye çıkarıldığını, bu süre içerisinde E.K.’nin cep telefonunda zanlı Köprülü’ye ait ses kaydı tespit edildiğini söyledi.

Polis, ses kaydında zanlının E.K.’ye 40 milyon haraç vereceksin, mandırayı da devredeceksin, nasıl yaparsan yap” şeklinde olduğunu belirtti.

Polis, seslerin karşılaştırması için E.K.’den ses örneği alındığını belirtti. Polis, ancak zanlıların ses kaydı vermediğini, polis yasasına göre ise suç işlediklerini belirtti.

Polis, zanlıların ateşli silah tasarruf ettiğine dair ise şahadet temin edilmediğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, İbrahim Arpaz’ın KKTC vatandaşı olduğunu, Cemal Köprülü’nün ülkede turist statüsünde bulunduklarını söyleyerek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, Apraz’ın yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Necdet, Köprülü’nün ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 800’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.





