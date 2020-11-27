Şiddetle mücadele gününde kadına şiddet

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Mücadele Günü nedeniyle ülke genelinde etkinlikler yapılırken, Abdülkadir Aktürk isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu eşine defalarca vurarak şiddet kabusunu yaşattı



Kadına Yönelik Şiddete karşı Ulusal Mücadele Günü olan 25 Kasım’da ülke genelinde kadına şiddete karşı mücadele için farkındalık yaratılmaya çalışılırken, bazı kadınlar şiddete maruz kalmaya devam etti.

Kıbrıspostası’na göre Yeniboğaziçi’nde Abdülkadir Aktürk isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzüne defalarca vurarak ciddi şekilde darp etti, zanlı, kadının şikayeti üzerine polis tarafından tutuklandı.

“Ciddi darp” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Aktürk, polisin yürüttüğü soruşturmanın tamamlanması nedeni ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Buse Uyar mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Abdülkadir Aktürk’ün, Yeniboğaziçi’ndeki evinde boşanma aşamasında olduğu eşi ile çıkan tartışma sonucu eşinin yüzüne elleri ile birçok kez vurup ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis memuru Uyar, kadının polise gelerek şikayetçi olduğunu ve zanlının tutuklandığını kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Uyar, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Abdülkadir Aktürk’ün yargılanıncaya dek yurt dışına çıkışını yasaklayıp, seyahat belgelerine el konulması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile zanlının serbest bırakılmasına emir verdi.



