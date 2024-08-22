Şiddete müsamaha yok

Lefkoşa'da maddi sebeplerden dolayı tartıştığı eşini döven ve eşinin her iki elmacık kemiğini kıran Hasan Demir'e üç yıl hapis cezası verildi. Aile içi şiddet olaylarının her gün arttığına vurgu yapan yargıç, müştekilerin ekonomik bağımlılıktan dolayı şikayetlerini geri çektiklerini söyledi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde darp, vahim zarar, sarhoşluk, rahatsızlık verme ve uygunsuz hal ve hareket suçlarından yargılanan Hasan Demir hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç, sanığın 17.04.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Cemal Gürsel Caddesi üzerinde 62 promil alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyet aralarında maddi sebeplerden dolayı tartışma çıkan eşi 36 yaşındaki G.D.’nin yüzüne elleri ile gelişi güzel vurmak sureti ile burnunda ve her iki elmacık kemiğinde kırıklar oluşmasına sebebiyet verip, vahim zarara uğratıp ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Yargıç, darp edilen müştekinin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek vücudunda vahim zarar ve darp izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini kaydetti.

Temin edilen doktor raporunda şikayetçinin yüz kemiklerinde kırık, yüz çevresinde morluk şişlik olduğunun belirlendiğini kaydeden Yargıç, sanığın şikayet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Yargıç, soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu olan kalan sanığın 19 Nisan 2024 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç sanığın mahkum olduğu vahim zarar suçunun 7 yıl hapis cezası öngördüğünü söyledi. Yargıç, hiç kimsenin başka birine karşı hangi şartlar altında olursa olsun bilinçli bir şekilde kaba kuvvet kullanarak vahim zarara uğratmaya ve anayasayla korunan vücut bütünlüğünü bozmaya hakkı olmadığını ifade etti.

Yargıç, bu tür suçlara müsamaha gösterilemeyeceğini, ayrıca bu tür suçların yaygınlaştığını ifade ederek, yaygın ve vahim suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanığın kendisinden fiziksel olarak zayıf ve ekonomik olarak bağlı olan kadına karşı şiddet kullandığını, şiddetin boyutunu artırarak hem burnu hem de elmacık kemiklerinde kırıklar meydana geldiğini ifade etti.

Yargıç, aile içi şiddet olaylarının her geçen gün arttığına vurgu yaparak, eşini kendisinden zayıf görerek acımasızca darp eden, hatta daha büyük zararlar veren birçok mesele gördüklerini söyledi.

Yargıç, ciddi vahim zararlara uğramalarına rağmen müştekilerin ekonomik bağımlılıktan dolayı şikayetlerini geri çektiklerini de gördüklerini açıkladı.

Başkan, eşine, çocuklarının annesine karşı bu suçları işlemeyi kendisinde hak gören kişilere hiçbir şekilde hoşgörüyle yaklaşamayacaklarını ifade etti.

Yargıç, tüm bunların yanı sıra sanığın pişman olup, özür dilediğini, şikayetin geri çekildiğini, sanığın eşine ve çocuklarına bakmakla yükümlü olduğunu, tutuklu geçirdiği süreyi ve sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.