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“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”

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Lefkoşa’da bir pansiyonda kendisine zarar vereceğini düşündüğü gerekçesiyle bir kişiyi feci şekilde döven ve dövdüğü kişinin beyin kanaması geçirmesine neden olan Ali Kurban, “Şeytan 'öldür' dedi ben yumruk attım.” sözleriyle kendini savundu

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“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
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Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçundan tutuklanan Ali Kurban mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.09.2024 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Asma altı sokak üzerinde faaliyet gösteren Antik Pansiyon koridorlarında konu yerde sakin zanlının kendisine zarar vereceği düşündüğü gerekçesi ile aynı yerde sakin H.H.G.’nin yüzüne elleri ile defalarca yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, H.H.G.’nin gerekli sağlık muayenelerinin yapılması için Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldüğünü, beyin kanaması teşhisiyle tedavi altında alındığını söyledi. Polis, zanlının 22 Eylül’de tutuklandığını belirtti. Polis, H.H.G’nin sağlık kontrollerinin tamamlanmasına müteakip dahiliye servisinden taburcu edildiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlı ise önce H.H.G’nin kendisine saldırdığını, “şeytan öldür dedi ben yumruk attım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 7 kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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