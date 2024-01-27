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Seyir halindeki minibüs alev aldı

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Seyir halindeki minibüs alev aldı
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St. Hilarion Kavşağı'nda seyir halindeki bir minibüs alev aldı.
Polisten alınan bilgiye göre saat 20.20 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun Boğaz Piknik alanı yakınlarında Serkan Geniş yönetimindeki TLU 648 plakalı minibüs araç Girne istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın sonucu aracın motor bölümü ile iç kısmı yanarak zarar gördü.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
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