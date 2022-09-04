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Seyir halindeki araçta yangın çıktı

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Seyir halindeki araçta yangın çıktı
Çayırova- Tuzluca Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında, bugün öğle sıralarında, seyir halinde bulunan Esat Kaya yönetimindeki LU 288 plakalı araçta elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı.  Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.  Soruşturma devam ediyor.
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