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Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti

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Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti

Girne -  Lefkoşa anayolunda seyir halinde bulunan Hişam Tarazi kullanımındaki PY 552 plakalı salon araçta  yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Hişam Tarazi kullanımındaki PY 552 plakalı salon araçta yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araçta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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