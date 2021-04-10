banner583
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
21 0
İngiltere yasta
İngiltere yasta
18 0
 
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
15 0
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
420 0
La Liga'da
La Liga'da "El Clasico" heyecanı
14 0
Vurgun ve eziyet düzeni...
Vurgun ve eziyet düzeni...
37 0
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
53 0
banner529
banner570

Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti

banner476

banner624
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
banner630
Boğazköy -Pınarbaşı Anayolu üzerinde, seyir halindeki  Mustafa Topal'a ait JU 305 plakalı araç, çıkan yangın sonucu tamamen yandı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan  verilen bilgiye göre, saat 10:00 sıralarında, Boğazköy -Pınarbaşı Anayolu üzerinde seyreden araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. 
itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olaya ilgili soruşturma devam ediyor.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.