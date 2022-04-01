Seyir halindeki araç yandı

Lapta'da akşam saatlerinde seyir halindeki araçta meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 20.20 sıralarında Lapta'da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Ufuk Aydın yönetimindeki seyir halindeki KZ 509 plakalı salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmekte.
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