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Seyhan Yıldırım sol ayak diz alt kısmından yaralandı

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Seyhan Yıldırım sol ayak diz alt kısmından yaralandı
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Avukat eyhan YILDIRIM’a yapılan silahlı saldıryla ilgili polisten açıklama geldi.
Polisten saldırıyla ilgili yapılan açıklamada saat 11:10 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Seyhan YILDIRIM’a ait Hukuk Bürosu içerisinde, kimliği henüz tespit edileyen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu Seyhan YILDIRIM sol ayak diz alt kısmından yaralandı.
Olayda yaralanan Seyhan YILDIRIM kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
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