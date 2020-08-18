Sevenleri yasa boğuldu

Lefkoşa'nın tanınmış simalarından İç Mimar Semen Gündoğdu Kula hayatını kaybetti.
1966 Lefkoşa doğumlu Semen Gündoğdu Kula, bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kanser tedavisi görüyordu.
Semen Gündoğdu Kula’nın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
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