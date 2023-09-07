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Şerifoğlu'nun ilk vukuatı değil

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Emlak ofisinde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili tutuklanan Murat Şerifoğlu'nun geçmişte “Ciddi darp”, ”Vahim zarar” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” suçlarından sabıkları bulunduğu ortaya çıktı

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Şerifoğlu'nun ilk vukuatı değil
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Küçük Kaymaklı'da bir emlak ofisinde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak tutuklanan Murat Şerifoğlu'nun ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Şerifoğlu'nun 2011 yılında “Ciddi darp”, “Darp”,” Vahim zarar” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” suçlarından sabıkları bulunduğu, 2017 yılında ise “Katle teşebbüs, yaralama ve kanunsuz patlayıcı madde tüfek taşıma” suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.
Şerifoğlu 2017 yılında arazi meselesi yüzünden tartıştığı bir aileye av tüfeği ile ateş açmış 5 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. 
 
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