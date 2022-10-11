Serbest Liman’daki yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor



Polis basın Subaylığınndan verilen bilgiye göre, dün saat 18.00’de Gazimağusa’da Serbest Liman Bölgesi’nde, Portisbi Cyprus Free Zone’na ait içerisinde ürün depolanmak üzere Maddox İçki Satış Ticaret, Asya Orpan İlaç Sanayi, Magude Semi SAAB, Dima LTD ve One Truck şirketlerinin kirasında bulunan ambar binasında meydana gelen yangın sonucu, ambar içerisinde muhafaza edilen muhtelif miktar ve markalardaki alkollü içkiler, sigaralar ve tıbbi ilaçlar ile ambar binası tamamen yanarak zarar gördü.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangını soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilmedi.