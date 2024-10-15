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"Senin de Harmancı’nın da sonunu getireceğim"

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Lefkoşa Türk Belediyesi'nde çalışan ve zabıta amirini "Seni öldüreceğim" diye tehdit eden Mehmet Şenol'un, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’i de telefonla arayarak, “Mayına bastınız, senin de Harmancı’nın da sonunu getireceğim” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı

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"Senin de Harmancı’nın da sonunu getireceğim"
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Lefkoşa Türk Belediyesi binası içerisinde meydana gelen “düelloya davet, rahatsızlık, uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından tutuklanan Mehmet Şenol, teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 11.10.2024 tarihinde 11:55 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Mehmet Şenol’un çalışmakta olduğu Lefkoşa Türk Belediyesi binası içerisinde birinci katta belediye başkanı odası önündeki koridorda  kendisini daha disiplinli olması konusunda  daha önceden uyardığı gerekçesi ile  LTB Zabıta amirine hitaben  sağ el işaret parmağını sallayarak üzerine yürüyüp makul mazereti olmaksızın yüksek sesle ‘Sen görecen, seni öldüreceğim, sen dışarı gel seni dışarda bulacağım, bulacağım seni’ diyerek düelloya davet edip, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, ek süre alındığını belirtti. Polis, Dörtyol Polis Karakolu'ndan alınan bilgide zanlının Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’i de telefonla arayarak, “Mayına bastınız, senin de Harmancı’nın da sonunu getireceğim”diyerek, telefonda taciz suçu işlediğini belirtti. Polis memuru, bu yönde de zanlı hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının 2022 yılına ait rahatsızlık verme suçundan sabıkası olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Zanlının avukatı talebe itirazları olmadığını, aynı suçların tekerrür ettiğini, ailesinin de isteği ile öfke kontrol sorunuyla ilgili doktor kontrolünden geçirileceğini belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir  kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve  haftada 3  gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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