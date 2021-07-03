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Seni öldüreceğim, elimde kalacaksın

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Ülkeye 6 Haziran’da 30 günlük turist vizesiyle giriş yapan Ahmet Gürcan Kurt, eski kız arkadaşını yumruklayıp “Seni öldüreceğim, elimde kalacaksın” diye tehdit etti

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Seni öldüreceğim, elimde kalacaksın

 
Eski kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden Ahmet Gürcan Kurt, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan, 25 Haziran 2021 tarihinde saat 00.00 sıralarında Girne’de kendisini işten çıkardığı ve alacağı olduğundan dolayı konuşmak için gelen eski kız arkadaşını iş yerinin balkon kısmında kolundan tutup yere attıktan sonra boğazını sıkıp vücudunun çeşitli yerlerine yumruk attığını söyledi. Zanlının bu esnada eski kız arkadaşına hitaben, “seni öldüreceğim, elimde kalacaksın” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.
Olayın polisin bilgisine 30 Haziranda ulaştığını kaydeden Artan, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti.
Polis, müştekinin hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçtiğini ifade etti. zanlının ülkeye 6 haziran tarihinde 30 günlük turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 

 
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