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“Seni öldüreceğim, ben deliyim”

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Hamitköy’de İbrahim Erkurt adlı kişi, tartıştığı 38 yaşındaki kız arkadaşının omzuna sopa ile vurdu, sırtına tokat attı ve "Seni öldüreceğim, ben deliyim, hiç iz bırakmam” diye tehdit etti. Tutuklanan zanlı teminatla serbest bırakıldı

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“Seni öldüreceğim, ben deliyim”
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Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet Kullanma Tehdidi ve Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan 32 yaşındaki İbrahim Erkurt dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, zanlının 19.10.2024 tarihinde saat 08:00 raddelerinde Lefkoşa'da, kalmakta olduğu Hamitköy'de bulunan ikametgahının salon kısmı içerisinde, kendisini işe götürmesini istediği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucunda, 38 yaşındaki kız arkadaşının omzuna sopa ile bir kez ve eli ile sırtına tokat atarak ciddi şekilde darp ettikten sonra "Seni yerde öldüreceğim, ben deliyim hiç iz bırakmam üstünde kimse bulamaz beni." diyerek adı edilene şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, aynı gün müştekinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek vücudunda darp cebir izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.  Polis memuru, sopanın emare alındığını, zanlının davasını kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1  gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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