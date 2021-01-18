Şeker çuvallarının arasından 11 mülteci çıktı

Mağusa Limanı’nda bir TIR’da şeker çuvallarının arasına gizlenmiş Suriyeli 11 mülteci tespit edildi. TIR’daki aramalarda, kozmetik konfeksiyon ürünleri, elektronik eşyalar, araba parçaları, kuru yemişler gibi ülkeye gümrüğü ödenmeden sokulmaya çalışılan eşyalara el konuldu

Gazimağusa Limanı’nda dün sabah bir tır araç içerisinde gizlenmiş Suriye uyruklu toplam 11 kişi tespit edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 22 yaşındaki isminin baş harfleri H.İ.Ç. tutuklandı.

Öte yandan Gümrük Dairesi Kaçakçılığı Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Lefkoşa Şubesi ekipleri dün Mağusa Limanı'nda birlikte operasyon düzenledi.

Ekiplerin bir süredir TIR araçlar ile yapılan insan ve mal kaçakçılığını önleme adına harekete geçmesi ile yapılan büyük operasyonda önce Mersin’den Mağusa Limanı'na “Via Famagusta” isimli gemi ile gelen TIR araçlar didik didik arandı, ardından limana yanaşan "Deep Karpaz" isimli gemi ile ülkeye gelen TIR araçlar ekipler tarafından arandı.

Ortaklaşa düzenlenen operasyonda yapılan aramada TKG 287 plakalı şeker yüklü TIR aracın l dorsesinde şeker çuvallarının arasına gizlenmiş şekilde yaşları 15 ile 43 arasında değişen Suriye uyruklu 11 mülteci tespit edildi.

Operasyonun devamında ise, tırlarla ülkeye neler sokulabildiği gün yüzüne çıktı.

Aramalar sırasında, kozmetik ürünleri, konfeksiyon ürünleri, elektronik eşyalar, araba parçaları, kuru yemişler, bebek ürünleri gibi ülkeye gümrüğü ödenmeden sokulmaya çalışılan eşyalara el konuldu. Aramalarda ayrıca ülkeye sokulmak istenen 6 adet dövüş horozu ve 23 adet güvercin de tespit edilirken, Veteriner Dairesi tarafından yapılan kontrol sonrasında söz konusu canlı hayvanlar imha edildi.

MÜLTECİLER KARANTİNAYA ALINDI

TIR dorsesi içerisinde gizlenerek ülkeye giriş yapamaya çalışan mülteciler gözaltına alınarak PCR testlerinin yapılması amacıyla önce Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. PCR testi yapılan mülteciler daha sonra karantina merkezi olarak kullanılan Ramen Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Polis yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.I.Ç'in tutuklandığını açıkladı.

Gümrük ve Polis kaçakçılık şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda ele geçirilen ürünler ile ilgili Gümrük Dairesi çalışanları değer tespiti çalışması yürütecek. El konulan ürünlerin çok sayıda olması ise bu sayede ülkeye sokulan kaçak ürünlerle devletin tek seferde bile binlerce liralık zarara uğratılabildiğini gösterirken, Gümrük ve Polis ekiplerinin operasyonu buna engel oldu.

TIR araçları didik didik arayan ekiplerin ele geçirdiği ürünler arasında ise en çok internetten satın alınan konfeksiyon ve kozmetik ürünleri bulunuyor. İnternetten satın alınan ürünler Türkiye'den tırlar aracılığı ile gümrüğe beyan edilmeden kaçak olarak ülkeye sokuluyor.

Dövüş horozu ve güvercinlerin tespit edilmesi ile de TIR’larla canlı hayvan kaçakçılığına kadar her türlü kaçakçılığın yapıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.



