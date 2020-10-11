Seçim yasağına uymayan beş kişiye yasal işlem

Polisten yapılan açıklamada bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında sandık başındaki kurallara uymayan 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün KKTC genelinde yapılan 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve KKTC Anayasa Değişikliği İçin Halk Oylaması nedeniyle oy verme işlemleri sırasında; toplam üç kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği, bir kişinin oy verme kabinine cep telefonu ile girdiği ve bir kişinin ise oyunu kullandıktan sonra beraberinde bulundurduğu örnek oy pusulasını gerçek oy pusulası ile birlikte sandığa atmak suretiyle seçim ve halk oylaması yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edildi.

Oy pusulasının fotoğrafını çekme işlemi, Gazimağusa’da 89 numaralı, Girne’de 104 numaralı ve Bostancı’da 47 numaralı sandıklarda, cep telefonu ile oy verme kabinine girmek Dipkarpaz’da 22 numaralı sandıkta ve örnek oy pusulasını gerçek oy pusulası ile birlikte sandığa atma işlemi ise Tuzla’da 108 numaralı sandıkta gerçekleştiği bildirildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, olaylarla ilgili soruşturmalar devam etmekte.