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Seçim suçu işleyen 6 kişi hakkında yasal işlem

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Seçim suçu işleyen 6 kişi hakkında yasal işlem
Polis, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimine yönelik oy kullanırken seçim suçu işleyen 6 seçmen hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Lapta'da 148 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmen ve Lefkoşa'da 83 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri tespit edildi.
Akdoğan'da ise 3 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra, oy pusulasını sandığa atmadan önce sandık mahallinde bulunanlara oy pusulasını açarak gösterdiği saptandığı, her üç olayla ilgili yasal islem başlatıldığı açıklandı.
Ötre yandan seçim suçu işleyen 3 kişi daha tespit edildi ve haklarında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Lefkoşa'da 184 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin ve Taşkent'te 56 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri tespit edilmiştir.  
Lapta'da 131 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile fotoğrafını çekip oy pusulasını sosyal medyada yayınladığı tespit edilmiştir. 
Her üç olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.”
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