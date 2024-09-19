banner913
banner932
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
14 0
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
19 0
 
İş insanlarından üç ambulans bağışı
İş insanlarından üç ambulans bağışı
38 0
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
21 0
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
51 0
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
19 0
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
22 0
banner1032

“Sebepsiz” çıkan kavgada 2 yaralı, 4 tutuklu

banner1020

banner1045
“Sebepsiz” çıkan kavgada 2 yaralı, 4 tutuklu
banner971
Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nda dün akşam dört kişi, "sebepsiz yere" üç kişiyi darp etti ve birinin dişlerinin, birinin ise el bileğinin kırılmasına sebep oldu. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine dört kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun başlangıç noktasındaki boş alan içerisinde, E.Ş.(E-29), Z.B.B.(E-21), N.B.(E-18) ve O.S.(E-23), herhangi bir sebep olmadığı halde R.A.(E-33), E.M.(E-22) ve S.B.’yi (E-22) ciddi şekilde darp etti. Kavgada, R.A.’nın protez dişleri ile E.M.’nin sol el bileği kırılırken, Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine E.Ş.(E-29), Z.B.B.(E-21), N.B.(E-18) ve O.S.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.