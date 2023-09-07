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Sebep Kıskançlık mı?

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Lefkoşa’da Emlak Dünyası isimli iş yerine önceki gece yapılan bombalı saldırıyla ilgili 39 yaşındaki Murat Şerifoğlu tutuklandı. Şerifoğlu’nun 2 ay önce eski eşiyle ve çocuğuyla görüştüğü gerekçesiyle Emlak Dünyası sahibi Hasan Efe’yi telefonla aradığı ve “Çocuğumla görüşmeyeceksin” diyerek uyardığı ortaya çıktı

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Sebep Kıskançlık mı?
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Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren, Emlak Dünyası isimli iş yerinde önceki gece meydana gelen patlamayla ilgili tutuklanan 39 yaşındaki Murat Şerifoğlu, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis olguları aktardı.
Polis, 5 Eylül 2023 tarihinde saat 22.35 sıralarında görevde olduğu bir esnada, Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, Hasan Efe ile Ender Meta’nın işletmeciliğini yaptığı Emlak Dünyası isimli iş yerinde patlama olduğuna dair ihbar aldığını söyledi. 
Polis, olay yerine gidildiğini, soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırma sonucu iş yerinin giriş kısmına başında kask olan motosikleti bir şahsın yaklaşıp, bir paket bıraktıktan 15 dakika sonra patlama yaşandığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, patlama sonucu iş yerinin kuzey kısmındaki vitrin camlarının kırılarak, dış ve iç duvarların ise yer yer delinerek hasar gördüğünü söyledi.
Soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin bilgisine başvurulduğunu kaydeden polis, Hasan Efe’nin 2 ay önce eski eşiyle ve çocuğuyla görüştüğü gerekçesiyle telefonla kendisini arayan zanlının “Çocuğumla görüşmeyeceksin” diyerek, uyardığını, tek şüphelendiği şahsın zanlı olduğunu söylediğini aktardı. 
Polis, soruşturma amaçlı zanlının gözaltına alındığını belirtti.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini, patlayıcı madeninin nevinin henüz tespit edilemediğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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