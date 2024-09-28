Şebeke çöktü

Narkotik, üç ilçede birden düğmeye bastı, Narko Güç Operasyonu’nda 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 9 tutuklandı

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de önceki gün düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4 kilo 600 gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışlarında elde edildiğine inanılan 910 ABD Doları, 150 Euro, 70 STG ve 16.700 TL nakit para tespit edildi, 9 kişi tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar çerçevesinde ilk olarak önceki gün saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa'da 30 yaşındaki isminin baş harfleri T.T.I., 29 yaşındaki isminin baş harfleri M.E. ve 29 yaşındaki isminin baş harfleri T.N.E’nin kalmakta oldukları evde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Zanlılar, dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri alındı.

LEFKOŞA

Hamitköy’de ise önceki gün saat 18.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi Amirliği ekipleri tarafından 22 yaşındaki isminin baş harfleri M.A.O.M’nin kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 910 USD, 150 Euro, 70 STG ve 16.700 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Karaoğlanoğlu’nda da önceki akşam saat 19.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 24 yaşındaki isminin baş harfleri O.F.F’nin tasarrufunda, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 23 yaşındaki isminin baş harfleri P.U.D’nin kalmakta olduğu evde yapılan aramada ise yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi.

EVİNDE 2 KİLO 880 GRAM, BAHÇEDE EKİLİ BİR KÖK HİNTKENEVİRİ BULUNDU

Meriç’te ise önceki gece saat 22.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 54 yaşındaki Mehmet Karadeniz’in evinde yapılan aramada yaklaşık 2 Kilo 880 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bahçe içerisinde ekili bir kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulundu.

Son olarak Dörtyol’da saat 22.45’te Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda,40 yaşındaki Levent Horoz’un kullanımında bulunan ve 54 yaşındaki Mehmet Karadeniz ve 33 yaşındaki Arfi Karadeniz’in yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramalarda, araçta yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Gazimağusa’da, Mehmet Karadeniz ve Arfi Karadeniz’in kalmakta oldukları evde yapılan aramada ise yaklaşık 15 gram ağılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Levent Horoz’un evinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meselelerle ilgili 9 zanlı tutuklandı.

Operasyonda tutuklanan Mehmet Karadeniz, Arfi Karadeniz ve Levent Horoz

dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Eylül 2024 tarihinde zanlı Mehmet Karadeniz’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, Narkotikten bir ekibin zanlının Meriç köyündeki evini ziyaret ettiğini, ancak zanlıyı evde tespit etmediklerini açıkladı. Polis memuru, evde yapılan ilk aramada bahçe kısmında ekili bir metre boyunda bir adet kenevir bitkisi bulduklarını belirtti. Polis memuru, akabinde zanlının Arif Karadeniz ile Levent Horoz’la birlikte Dörtyol civarında olduklarını öğrendiklerini söyledi. Polis, 3 zanlının Dörtyol bölgesi yakınlarında durdurulduğunu, araçta yapılan aramada 15 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, üç zanlının da tutuklandığını açıkladı.

Zanlıların Gazimağusa’da da ikametgahlarının olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, Horoz’un evinde yapılan aramada 2 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti. Polis, Horoz’un ifadesinde uyuşturucuyu eylül ayı içerisinde zanlı Mehmet Karadeniz’den 5 gram olarak aldığını söylediğini açıkladı. Polis, Mehmet Karadeniz ile Arif Karadeniz’in Gazimağusa’da birlikte kaldıkları evde ise 15 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, Mehmet Karadeniz’in bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, aynı gün Mehmet Karadeniz’in huzurunda Meriç köyündeki evinde ikinci bir arama yapıldığını açıkladı.

Polis memuru evin bahçe kısmında, çeşitli kısımlara gizlenmiş 2 kilo 715 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Özder, Mehmet Karadeniz’in evinde bulunan uyuşturucu maddeleri kendisinin ekip, ziraat ettiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.