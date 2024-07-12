Satmak için getirdiği kedilerin belgeleri sahte çıktı

Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan Özge Kırışoğlu’nun beraberinde satmak için getirdiği iki adet kedi için ibraz ettiği veteriner onayını aldığını gösteren belgeler sahte çıktı

KKTC Havalimanı’ndan önceki gün saat 10.30 sıralarında giriş yapan 19 yaşındaki Özge Kırışoğlu’nun iki kedisi için iki tane sahte kuduz titrasyon belgesini görevli memura ibraz ederek tedavüle sürdüğü tespit edildi. Kırışoğlu tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının beraberinde satmak için getirdiği iki adet kedi için ibraz ettiği Veteriner onayını aldığını gösteren belgelerin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde sahte belgeleri Türkiye’de bulunan babası ve bir arkadaşı tarafından kendisine verildiğini söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini zanlının beyanlarının araştırılacağını kaydeden polis, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

