Satışa hazır uyuşturucularla yakalandı

Polis, Göçmenköy’de Afrika uyruklu 34 yaşındaki Harrison Osaba’nın kaldığı eve baskın yaptı. Polisi görünce kaçmaya çalışan Osaba yakalandı. Zanlının üzerinde 7 ayrı pakette satışa hazır 8 gram hintkeneviri, yatak odasında ise 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa’da 34 yaşındaki Harrison Osaba’nın kaldığı evde, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 18 gram ağırlığında Hint keneviri ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi tespit edilerek emare alındı.

Tutuklanan Harrison Osaba dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde zanlının Göçmenköy’de kaldığı apartman dairesinde uyuşturucu satıldığına dair bilgi aldıklarını ve operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, ikametgaha gidildiğinde o esnada eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada 7 ayrı pakette satışa hazır 8 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı.

Polis memuru, akabinde zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında 10 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ve foil kağıtları bulduklarını belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi 22 gram olarak aranan şahıstan aldığını, bir gramını satarak, 500 TL gelir elde ettiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının suçlarını itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra hücreye yerleştirildiğini açıkladı. Alınması gereken ifadeler, kayıp emareler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

