Satırla başına vurdu

Lefkoşa’daki Mamülcüoğlu Pastanesi’nde kız meselesi yüzünden başlayan tartışma, olaylı sonuçlandı. Kavga edenlerden biri, diğerinin başına satırla vurdu. Olay sonrası her iki kişi de tutuklandı

Lefkoşa’da önceki gece çıkan kavgada, bir kişi, kavga ettiği kişiyi keserle yaraladı.

Lefkoşa’da önceki saat 22.00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu

23 yaşındaki Mohamed Roshdy Mohamed, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keser ile 20 yaşındaki Ahmed Hasbelrasol Maki Suliman’ın başına vurup yaralanmasına neden oldu.

Suliman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede kavga çıkaran ve birbirlerini darp eden zanlı 23 yaşındaki Mohamed Roshdy Mohamed ile 20 yaşındaki Ahmed Hasbelrasol Maki Suliman, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

“Vahim zarar”, “Yaralama”, “Kavga ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar Mohamed Roshdy Mohamed ve Ahmed Hasbelrasol Maki Suliman mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan Mamülcüoğlu Pastahanesi isimli işletme içerisinde Lefkoşa'da sakin Mohamed Roshdy Mohamed aralarındaki kız meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartışma yaşadığı Lefke'de sakin Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmakta olduğu 46 cm. sap ve 11 cm'de ağız uzunluğu bulunan tahta saplı keser ile vurmak sureti ile adı edilenin başında 1 cm. genişliğinde bir kesik oluşmasına neden olup vahim zarar uğratıp yaralanmasına neden olduğunu anlattı.

Polis, olayın hemen akabinde aynı yerde Lefkoşa'da sakin Mohamed Roshdy Mohamed bir taraf olarak kız meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadığı Lefke'de sakin diğer bir taraf olan Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile bir kavgada yer alıp rahatsızlık yaptıklarını belirtti.

Polis, söz konusu keserin olay mahallinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlılar tedavilerinin ardından derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını alınması gereken tanık ifadeleri ve kamera kayıtları bulunduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

