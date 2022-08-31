Sarhoş kafayla polisleri yaraladı

Lefkoşa’da aşırı alkol alıp sokakta bağırıp çağıran 28 yaşındaki Mehmet Mavideniz, kendisini tutuklamaya çalışan polislere ve polis aracına saldırdı. Beş polisi yaralayan Mavideniz, makul kuvvet uygulanarak etkisiz hale getirilip tutuklandı





Lefkoşa’da alkollü olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Mehmet Mavideniz, kendisini tutuklamaya çalışan polislere saldırıp yaraladı.

Önceki gece yarısı yaşanan olaydan tutuklanmaya direnen genç şahıs, polis tarafından "makul kuvvet uygulanarak" etkisiz hale getirildi. Çıkan arbedede polisler yaralandı.

Lefkoşa'da meydana gelen yaralama kasti hasar, korkutmak maksatlı silah taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, polisi darp, görevinden men sarhoşluk rahatsızlık uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklanan zanlı 28 yaşındaki Mehmet Mavideniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, 30.08.2022 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Lala Mustafa Paşa Sokak Üzerinde Akdoğan'da sakin Mehmet Mavideniz’in nefesinde tespit edilemeyen alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırdığı için kendisini suç üstü hali gereği tutuklamaya çalışan polis memuru isminin baş harfleri A.G.’yi tespit edilemeyen kesici bir alet ile sol göğüs kısmına sokup 2x6 Cm. morluk ve 4 santimlik kızarıklık oluşmasına sebebiyet verip sağ sırt kısmını yine tespit edilemeyen kesici alet ile keserek 15 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaralayıp giymekte olduğu Terranova marka tişörtünün yırtılmasına sebebiyet verdiğini anlattı.

Polis, Mehmet Mavideniz’in bilahare tutuklanmaya direnmek için elinde tutmakta olduğu demirden mamül park tabelası ile vurarak RHA 4159 plakalı polis aracının sağ arka kapı camının kırılmasına sebep olup tekme atarak sağ ön çamurluğun ezilmesine neden olduğu esnada kendisini tutuklamaya çalışan 29 yaşındaki polis çavuşu isminin baş harfleri C.Ö.’nün elinde tutmakta olduğu makas ile sağ göğüs altına sokup 0.5 santimlik göçük ve doku hasarı oluşmasına sağ ön kısmında 15-20 santimlik kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını belirtti.

Polis, akabinde yine olay mahallinde 30 yaşındaki polis memuru isminin baş harfleri M.Ş’yi, elinde tutmakta olduğu makası salladığı esnada sağ ön kol kısmında 7- 8 santimlik sıyrık ve 4-5 santimlik sıyrık oluşmasına sebebiyet verip yaraladıktan sonra yine ayni makasla 45 yaşındaki polis memuru isminin baş harfleri B.E’nin ve 29 yaşındaki polis memuru isminin baş harfleri E.A’nın sağ ellerinde 2 şer santimlik kesi oluşmasına sebep olup yaraladığını anlattı.

Polis, adı edilenin makul kuvvet uygulanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, Mehmet Mavideniz'in elinde tuttuğu siyah saplı 1 adet makas ve demir park levhası ayrıca 1 adet yırtık Tişörtün emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep ederken, Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.



