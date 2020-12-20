Gazimağusa’da Berat Küçük, babasını dövdüğü gerekçesiyle isminin baş harfleri A.K’ye demir sandalye fırlatarak kafasını yardı

Gazimağusa’da önceki gece Berat Küçük, babasını dövdüğü gerekçesiyle isminin baş harfleri A.K’nin çalışmakta olduğu lokale gitti ve demir sandalye fırlatarak A.K’nin kafasını yardı.

A.K’nin kafasında 5 santimlik kesik oluşurken, Berat Küçük aynı gün tutuklandı.

Zanlı dün yaralama, ciddi darp ve tecavüzkâr alet taşıma suçlamasıyla Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şubede görev ifa eden Oğuzhan Abat’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

Abat, 18.12.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da Demokrat Parti binasına giden zanlının, babası M.K’yi darp ettiği iddiasıyla orada bulunan demir ayaklı bir sandalyeyi kanunsuz olarak tasarrufuna geçirdikten sonra lokal işletmeciliği yapan A.K’ye fırlatmak suretiyle kafasında 5 santimlik bir kesiğin oluşmasına ve yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Yaralanan A.K’nin Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldığı ve tedavisini müteakip aynı bölümde müşahede altına alındığını belirten Abat, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi. Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine dikkat çeken Abat, meselenin yeni olduğunu, alınacak ifadeler yanında zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve parti binasında bulunan kameraların inceleneceğine değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti. Savunma avukatının zanlının babası M.K’nin müşteki tarafından darp dildiği iddiasıyla tahkikat yapılıp yapılmadığı konusunda sorduğu soruya, Abat, işlem başlatıldığı yönünde cevap verdi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen, polisin tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

