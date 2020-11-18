Sanal betten iki ayda 26 milyon TL kazanç

Sanal bet suçundan bir tutuklama daha meydana geldi. Ancak tutuklamalar arasında yine baronlar yok

Sanal bet suçundan bir tutuklama daha meydana geldi. Ancak tutuklamalar arasında yine baronlar yok. Öte yandan geçmişte bu suçtan tutuklananların da halen yargılanma süreci olmaması dikkat çekiyor.

Mali polise yapılan bir ihbar Türkiye’den KKTC’ye uzanan ve ATM yoluyla yapılan 26 milyonluk yasa dışı sanal bet vurgununu ortaya çıkardı.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis, Girne’de bir bankanın ATM’sinden son iki ayda 376 farklı hesaptan 26 milyon TL çekim yapıldığını tespit etti.

Para çeken 376 hesaptan 11’inin KKTC’de açılan hesaplar olduğu belirlendi. Geriye kalan 365 hesabın ise Türkiye bankalarında açıldığı tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre; Türkiye’deki bankalardan hesap açılıyor ve elde edilen bankamatik kartları KKTC’de kullanılıyor. Hesaplarını yasa dışı sanal bet siteleri için kullandırtan şahıslar, bankamatik kartı ile ATM’lerden çekim yapıyor ve parayı, işi organize eden şahıslara teslim ediyor.

İhbar üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 376 şüpheli hesabı takibe aldı. Banka ile yapılan işbirliği sonucu takibe alınan hesaplardan 5’ini kullanan Yılmaz Almaz suçüstü yakalandı.

Girne’de ATM’den para çekerken yakalanan zanlının aracında 56 bin 300 TL nakit para, 8 banka kartı ve biri kendisine ait 6 cep telefo ele geçirildi. Cep telefonlarını inceleyen polis, birçok banka kartı fotoğrafı buldu ve bu kartlarla çekim yapıldığını tespit etti. Ayrıca Rubybet isimli b bahis sitesi için banka kartlarının kullanıldığı belirlendi.

