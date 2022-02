Saldırıda birden çok silah, birçok kiralık araç kullanıldı

Falyalı cinayetiyle ilgili yakalanan Ömer Tunç ve Yusuf Güneş’e 6 gün daha tutukluluk verildi. Tutukluluk süresine itiraz eden zanlı Tunç, olayla bağlantısı olmadığını ve can güvenliğinin bulunmadığını söyledi

Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın salı akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan iki kişi, dün mahkemeye çıkarılarak haklarında 6 gün tutukluk kararı alındı.Çatalköy'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen polis soruşturması derinleşti.Polis Genel Müdürlüğü içerisinde siyasi, narkotik, adli, özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu geniş çaplı bir ekip oluşturuldu.Cinayet sonrasında 3’ü Türkiye’de olmak üzere tutuklu sayısı 5’e yükseldi.Olayla ilgili tutuklanan Ömer Tunç’un ardından, adaya birlikte giriş yaptığı tespit edilen Yusuf Güneş de dün yeniden mahkemeye çıkarıldı, haklarında 6’şar gün tutukluluk kararı alındı.Soruşturmayla ilgili detaylar mahkemede polis tarafından paylaşıldı, bilgiler kan dondurdu.Polis, olay yerinde 59 adet 7.62 mm boş kovan, 9 adet 7.62 mm mermi çekirdeği ve 5 adet de 9 mm çapında kovan bulunduğunu açıkladı.TC Emniyeti ile birebir temasa geçildiği, emarelerin Türkiye’ye de gönderildiği ifade edildi, balistik, data, DNA, toprak ve parmak izi incelemesi yapılması için Ankara’ya ekip gideceği polis tarafından mahkemede aktarıldı.Olayda birden çok silah, birçok kiralık araç kullanıldığına dair bulgu olduğu dikkat çeken diğer detaylar arasındaydı.Kiralık araçların bazılarında olayda kullanıldığına inanılan emarelerin tespit edildiği, GPS hareketlerinin incelendiği de belirtildi.Türkiye'den istihbarat anlamında bilgi beklenildiği mahkemede aktarıldı.Avukatı olmaması nedeniyle mahkemede söz alan zanlı Ömer Tunç “Olayda bağlantım yok” dedi, can güvenliğimden endişeli olduğunu savundu.Müfettiş Murat Bayram, mahkemede soruşturmayla ilgili detaylı bilgi verdi.Bayram, her iki zanlının da 8 Şubat’ta Çatalköy’de meydana gelen ‘taammüden adam öldürme’, ‘kanunsuz ateşli silah patlayıcı madde kullanma, taşıma, tasarruf’, ‘meskun mahalde ateş açma’ suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.Zanlı Ömer Tunç’un 9 Şubat’ta tutuklandığını ifade eden Bayram, mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 2 gün tutukluluk kararı alındığını söyledi.Bayram, soruşturma kapsamında Yusuf Güneş’in ise 9 Şubat’ta tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve aleyhinde 1 gün tutukluluk verildiğini dile getirdi.Bu sürede olayda hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a otopsi yapıldığını söyleyen Bayram, emarelerin teslim alındığını kaydetti.Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada, olaya birden çok kiralık aracın kullanıldığının tespit edildiğini söyleyen tahkikat sorumlusu Bayram, söz konusu araçların olay öncesi ve sonrasında, nerelere gittiğinin belirlenmesi için GPS kayıtlarının incelemeye alındığını ifade etti. Bayram, ayrıca MOBESE kayıtları ile mahalli güvenlik kamerası kayıtlarının da incelenmeye devam ettiğini söyledi.Meseleyle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde 3 şahsın tutuklandığını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydeden tahkikat sorumlusu Bayram, tahkikatın her iki ülkede de geniş çaplı olarak devam ettiğini belirtti.Türkiye’de 3, KKTC’de 2 tutuklusu bulunan meselede, DNA, swap, parmak izi, balistik, toprak örneği ve data incelemesi için emarelerin Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderileceğini ifade eden tahkikat sorumlusu, bir ekibin dün Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini söyledi.İsmi tespit edilen ve aranan zanlıların bulunduğunu aktaran Bayram, soruşturma kapsamında henüz bulunmayan emarelerin olduğunu söyledi.Bayram, tespit edilen bazı kiralık araçların içerisinde olayda kullanıldığına inanılan emarelerin yer aldığını ifade ederek, DNA ve balistik incelemelerinin sürdüğünü belirtti.Soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Tunç’un olayla ilgili verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini de açıklayan Bayram, birçok bilginin doğru olmadığının tespit edildiğini de dile getirdi.Bayram, olay yerinde 59 adet 7.62 mm boş kovan, 9 adet 7.62 mm mermi çekirdeği ve 5 adet de 9 mm çapında kovan bulunduğunu aktardı.Olayda birden çok silah kullanıldığına yönelik bulgu olduğunu da vurgulayan Bayram, “Bu bulgu da birden fazla kişinin olduğunu gösteriyor” dedi.Bayram, birçok aracın da kullanılması nedeniyle olayın organize şekilde yapıldığına yönelik bulgu olduğunu da vurguladı.Soruşturma kapsamında; Polis Genel Müdürlüğü içerisinde siyasi, narkotik, adli, özel harekat ekiplerinin de dahil olduğu geniş çaplı bir ekip oluşturulduğunu söyleyen Bayram, görev dağılımı yapıldığını kaydetti.Bayram, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek, her iki zanlının da 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.Zanlı Y.G’nin avukatları talep edilen tutukluluk süresine itiraz etmedi.Avukatı olmaması nedeniyle zanlı Ömer Tunç’a Yargıç Hazan Aksun tarafından söz verildi, tutukluğa itirazı olup olmadığı soruldu.Zanlı Ömer Tunç ise talep edilen tutukluluk süresine itiraz etti, olayla bağlantısı olmadığını, can güvenliğinin bulunmadığını savunarak, “Tahliyemi istiyorum” dedi.Soruşturmayı yürüten Müfettiş Murat Bayram’a neden tutuklandığını sordu.Müfettiş Bayram ise olayla bağlantılı olduğuna dair bulguların yer aldığını ifade etti.Bunun üzerine zanlı, “Benim orada bulunmam mı bulgu?” diye yeniden soru yöneltti.Müfettiş Bayram ise zanlının olaya katıldığı yönünde de bulguların yer aldığını söyledi.Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, meselenin çok ciddi olduğunu, zanlıların ilk nazarda olayla bağlantılı bulunduğunu, meselede aranan şahıslar ve emareler olduğunu, tahkikatın TC ve KKTC’de geniş çaplı olarak devam ettiğini belirtti.Yargıç Aksun, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların tutukluluk sürelerinin 6’şar gün daha uzatılması emrini verdi.İş insanı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi’nde meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateş açılmış, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde; saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.