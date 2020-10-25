Sahtekarlıkla üç kişiden 163 bin TL aldı

Lefkoşa'da sakinler M. S, A. İ.K ve Z. D'den toplamda 163 bin 200 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin eden Medet Güler tutuklandı

Lefkoşa’da devlet arazisi icar etmelerine yardımcı olacağı vaadiyle üç kişiden toplam 163 bin TL aldığı gerekçesiyle bir kişi tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Medet Güler, devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceği vaadiyle Eylül ve Ekim’de M.S, A.İ.K ve Z.D'den toplamda 163 bin 200 TL para temin etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

