Sahtekarlıkla T izni çıkardı

T izni çıkarması için aldığı vekaletle kendi adına izin çıkaran kişi yakalandı

Gazimağusa’da Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nde 43 yaşındaki isminin baş harfleri U.M., daha önceden “T” iznini kullanması ve başka bir araca takması için bir şahıstan aldığı GJ 890 plakalı araca ait vekaletnameyi, LU 426 plakalı aracın devrini almak için görevli memura ibraz ettiği ve LU 426 plakalı aracın kendi adına kayıt olmasını sağlayarak sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edildi.

5 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili U.M. tutuklandı. Zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye şahadet veren polis memuru, zanlının, 5 Temmuz 2024 tarihinde, Ş.B. isimli şahsın, T iznini çıkarması için kendisine verilen vekaleti, vergi dairesindeki memurunda ihmali sonucunda, tedavüle sürerek T iznini kendi adına çıkardığını, durumun ise önceki gün ortaya çıktığını belirtti.

Zanlının önceki gün tespit edildiğini, T izni çıkarılan aracında bulunarak emare alındığını belirten polis, soruşturma maksatlı zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.



