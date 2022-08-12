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Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu

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Kendi aracına ait sigorta poliçesi üzerindeki plaka numarasını, bir diğer aracının plaka numarasıyla değişip KKTC’ye geçmeye çalışan Stelios Pılakourıs yakayı ele verdi

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Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu
 
 
Lefkoşa Metehan Sınır Kapısına Güney Kıbrıs’tan KKTC' ye geçmek için yönetimindeki KXC 555 plakalı Opel marka aracı ile gelen Güney Kıbrıs’ta sakin Stelios Pılakourıs’in resmi evrak olan Capital Sigortaya ait poliçe üzerinde KXC 555 numaralı araç plakası yazılı olmamasına rağmen bahse konu sigorta poliçesini fotokopi çekip üzerine KXC 555 yazılı plaka numarasını ve markasını ekleyerek sahteledikten sonra bahse görevli memura verip tedavüle sürdüğünü anlattı.
Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme suçlarından tutuklanan zanlı Stelios Pılakourıs mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, huzurda bulunan zanlı Stelios Pılakourıs’ın Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.
Polis, zanlının 10 Ağustos 2022 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa Metehan Sınır Kapısına Güney Kıbrıs’tan KKTC' ye geçmek için yönetimindeki KXC 555 plakalı Opel marka aracı ile gelen Güney Kıbrıs’da sakin Stelios Pılakourıs’in resmi evrak olan Capital Sigortaya ait poliçe üzerinde KXC 555 numaralı araç plakası yazılı olmamasına rağmen bahse konu sigorta poliçesini fotokopi çekip üzerine KXC 555 yazılı plaka numarasını ve markasını ekleyerek sahteledikten sonra bahse görevli memura verip tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis, bahse konu evrakın emare zapt edilmiş olup adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, akabinde bahse konu sigorta poliçesi üzerinde yapılan araştırmada konu sigortanın yine adı edilene ait olduğu ancak KXK 8 plakalı Honda marka aracına ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Polis, bu aşamada zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunabilmesi için teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 50 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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