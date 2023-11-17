Sahte vizeye birer yıl hapis cezası

KKTC Havaalanı’ndan 8 Eylül 2023 tarihinde ülkeye giriş yaparken, sahte çalışma izni vizesi ibraz etmeye kalkışan Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla, hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Sanıklar, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararıyla birer yıl hapse mahkum edildi.
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