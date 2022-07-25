banner762
banner815
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
8 0
20 0
 
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
13 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
62 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
24 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
18 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
22 0
banner797

Sahte vize ile çıktı, İstanbul’da yakalandı

banner476

Havaalanından sahte vize ile çıkış yapıp İstanbul'da tespit edilerek Kuzey Kıbrıs’a geri gönderilen zanlı tutuklandı

banner825
Sahte vize ile çıktı, İstanbul’da yakalandı


KKTC Havaalanından sahte vize ile çıkış yapıp İstanbul'da tespit edilerek Kıbrıs’ın kuzeyine geri gönderilen Henock Henock Mbo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Henock Henock Mbo'nun "Resmi sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürmek ve sahte beyanla kayıt temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 22 Temmuz 2022 tarihinde huzurunuzda bulunan zanlı daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu Belçika vizesini Hava Limanında yer hizmetleri görevlisine ibraz ederek sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarını işlendiğini söyledi. Polis zanlının aynı gün  İstanbul hava limanında tespit edilerek geri gönderildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın  devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve zanlının sahtelediği evrakları nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.