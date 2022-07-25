Sahte vize ile çıktı, İstanbul’da yakalandı

Havaalanından sahte vize ile çıkış yapıp İstanbul'da tespit edilerek Kuzey Kıbrıs’a geri gönderilen zanlı tutuklandı





KKTC Havaalanından sahte vize ile çıkış yapıp İstanbul'da tespit edilerek Kıbrıs’ın kuzeyine geri gönderilen Henock Henock Mbo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Henock Henock Mbo'nun "Resmi sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürmek ve sahte beyanla kayıt temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 22 Temmuz 2022 tarihinde huzurunuzda bulunan zanlı daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu Belçika vizesini Hava Limanında yer hizmetleri görevlisine ibraz ederek sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarını işlendiğini söyledi. Polis zanlının aynı gün İstanbul hava limanında tespit edilerek geri gönderildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve zanlının sahtelediği evrakları nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

